Aumentano ancora i contagi in Ticino

BELLINZONA - Non accennano a calare i contagi da Covid-19 in Ticino. Nelle ultime 24 ore l'ufficio del medico cantonale ha registrato 94 nuovi positivi e un decesso nel nostro cantone.

Il dato è il più alto dal 20 gennaio - 114 positivi - e in deciso aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 67 contagi e un decesso. Continua a mantenersi stabile invece il trend delle ospedalizzazioni: nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 6 pazienti per sintomi legati al Covid, mentre altri 6 sono stati dimessi. In totale sono 57 i posti letto ospedalieri occupati da pazienti Covid, di cui 7 in cure intense.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei contagi in Ticino settimana per settimana

Sale così a 28536 il totale dei positivi in Ticino dall'inizio della pandemia, a 963 quello dei decessi. I dati sulla campagna vaccinale sono invece aggiornati al 7 marzo, con 44 274 dosi somministrate in totale, e 19162 persone totalmente coperte (5950 invece hanno ricevuto solo la prima dose).

Il tasso di positività su un totale di 484 tamponi è del 10 per cento, mentre l'indice di riproduzione Rt aggiornato al 22 febbraio è di 1,12, con 189 positivi ogni 100mila abitanti.

Nelle case anziani non si segnalano nuovi casi, mentre sono 7 le classi scolastiche sottoposte a quarantena (nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore). Attualmente sono in totale 551 le persone in quarantena in Ticino, mentre altre 349 sono in isolamento.

elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei decessi e delle ospedalizzazioni in Ticino

elaborazione tio.ch/20minuti