I tortelli... vanno a farsi friggere

VACALLO - La 51esima edizione dei Tortelli di San Giuseppe - evento che si svolge ogni anno il 19 marzo - è stata annullata a causa della attuale situazione legata alla pandemia da Covid-19. Le misure in vigore non permetterebbero infatti ai numerosi volontari coinvolti di cimentarsi nella preparazione dei tradizionali dolci distribuiti alla popolazione in occasione della storica manifestazione momò. «Una decisione sofferta, ma inevitabile e dettata dalla straordinaria situazione che da un anno a questa parte stiamo vivendo», spiega il Comitato manifestazioni del sodalizio.

Ciononostante l’entusiasmo in casa SAV non manca: riunitosi a inizio marzo, il Comitato manifestazioni ha confermato il proprio impegno nella realizzazione di eventi e iniziative destinate alla popolazione e volte a sostenere le attività svolte dai tesserati nelle diverse sezioni della polisportiva. Un tema, quello del sostegno finanziario alle attività sportive, da non sottovalutare. Gli introiti legati agli eventi risultano infatti fondamentali e da questo punto di vista lo stop forzato della passata stagione ha causato la cancellazione di tutte le iniziative previste nel 2020 (Tortelli di San Giuseppe, Feste campestri SAV, Tornei e altri eventi) generando una situazione di parziale incertezza.

Non appena sarà possibile e nel pieno rispetto delle regole in vigore, verrà allestito un calendario che prevederà verosimilmente l’organizzazione di piccoli eventi gastronomici ed attività limitate con l’obiettivo di tornare gradualmente alla normalità e di trasmettere alla popolazione vacallese un messaggio positivo in prospettiva. «L’auspicio è di poter riprendere quanto prima a proporre momenti di svago e condivisione, ingredienti essenziali che da sempre contraddistinguono la ricetta vincente della SAV Vacallo, una società impegnata nel promovimento dello sport e dello spirito aggregativo», conclude il Comitato.