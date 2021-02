Chieste strade più «sicure» per Vacallo

VACALLO - Il Gruppo Per Vacallo - PPD & Indipendenti interpella il Municipio di Vacallo in merito alla possibile sistemazione di quattro importanti vie del comune del Mendrisiotto. L'obiettivo: «Favorire la qualità della vita, migliorare la sicurezza e il regolare esercizio dei trasporti pubblici, ridurre le emissioni atmosferiche e foniche».

«Negli ultimi anni sono state rilevate preoccupanti criticità per la sicurezza lungo diversi tratti stradali del Comune di Vacallo», scrive la formazione politica in un comunicato stampa odierno. A necessitare di «incisive misure» sarebbero in particolare Via Al Colle (che dall'area del Centro Ovale a Chiasso porta con una serie di tornanti nel nucleo della località momò), Via Franscini (che attraversa il cuore di Vacallo), Via Fontanella (altra via d'accesso, insieme a Via Franscini, alle scuole elementari) e Via Pizzamiglio (che ospita la scuola dell'infanzia).

In Via al Colle, «strada orientata al traffico con 8’000 veicoli al giorno», «si devono garantire le migliori condizioni di sicurezza e le esigenze di tutti gli utenti della strada: pedoni, due ruote e circolazione automobilistica privata e pubblica», continua la nota. La strada, infatti, è «abitata da famiglie con bambini e anziani, è rimasta invariata da almeno 50 anni ed è oggi inadeguata, non essendoci marciapiedi, moderatori di velocità né strisce pedonali, mentre le vetture circolano ad andatura non proporzionata alla zona».

Gli interpellanti ritengono quindi che per Via al Colle sia necessario avviare uno studio per introdurre «misure di moderazione e arredo urbano, con l’obiettivo di riqualificare lo spazio stradale e di migliorarne la sicurezza generale, in particolare per la mobilità lenta, e favorire la qualità di vita, con una chiara identificazione anche dei punti di attraversamento, pur senza ostacolare le normali condizioni di circolazione».

Per i tre accessi agli istituti scolastici su Via Franscini, Via Fontanella e Via Pizzamiglio, invece, «si chiede uno studio che tenga in considerazione la prevenzione degli incidenti e della sicurezza in base al modello UPI 50/30 che regola le velocità di circolazione nell’abitato, distinguendo tra strade orientate al traffico e strade orientate all’insediamento, con adeguate misure di sistemazione e di moderazione e messa in sicurezza, come passaggi pedonali sicuri, marciapiedi, corsie ciclabili, ovvero con l’introduzione di zone 30 e l’uso misto dello spazio stradale».

Gruppo Per Vacallo - PPD & Indipendenti