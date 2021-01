«I nostri rustici sono in pericolo»

BELLINZONA - «L’intransigenza di Berna mette a repentaglio uno dei patrimoni culturali e del paesaggio costruito più importanti del Canton Ticino: i nostri rustici». È il grido d'allarme lanciato da 45 deputati - primo firmatario Aron Piezzi - con un'interrogazione interpartitica diretta a Palazzo delle Orsoline. Nel mirino dei proponenti (i nomi nel box) vi è l'agire dell'Ufficio federale della pianificazione territoriale (ARE) che ha deciso di ricorrere al Tribunale federale per quanto riguarda il piano regolatore della Val Malvaglia (approvato quasi cinque anni fa dal Consiglio di Stato) dopo che il TRAM aveva rispedito al mittente il precedente ricorso poiché «inoltrato fuori tempo massimo».

«Questo non è un esempio isolato - scrivono i 45 deputati - il costante atteggiamento che riscontriamo di questi tempi nelle nostre valli da parte dell’ARE». L'atteggiamento, definito «intransigente e punitivo» di Berna, è considerato dai firmatari «umiliante» per il nostro Cantone, anche perché «più della salvaguardia del paesaggio l’ARE sembra interessato a trasformare i territori fuori zona edificabile in piattaforme per battaglie giuridiche, manifestando mancanza di fiducia nelle Autorità cantonali e comunali». I 45 deputati ticinesi ritengono che i continui ricorsi dell'Are impediscano «numerosi recuperi e contrastano anche con gli obiettivi perseguiti da diversi enti e associazioni nel passato, che i privati potrebbero contribuire a rafforzare». Capita infatti di sovente che I Comuni su preavvisi positivi del Cantone, rilascino licenze edilizie per edifici fuori zona edificabile e l’ARE interponga ricorso e questo per i deputati è «un'inammissibile incongruenza tra istituzioni pubbliche». Insomma, i nostri rustici, simbolo del Cantone, sono in «pericolo». Ecco le domande più interessanti tra le quindici formulate per tentare di conservare un patrimonio di tutti.