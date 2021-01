Buoni pasto per tutta la popolazione

CASTEL SAN PIETRO - Viste le nuove disposizioni emanate dal Consiglio federale nei giorni scorsi per contrastare il diffondersi del COVID-19, misure che si protrarranno sino a fine febbraio e che toccano pesantemente vari ambiti e settori, tra i quali quello della ristorazione, il Municipio di Castel San Pietro ha deciso di fare un passo verso quest’ultimo «con un piccolo ma tangibile e soprattutto concreto contributo».

Ha infatti deciso di consegnare ai nuclei familiari e alle persone sole del Comune che ne faranno richiesta, due buoni pasto del valore di 50.- cadauno, uno valevole per il mese di gennaio 2021 e l’altro per il mese di febbraio 2021. Sono esclusi da questa iniziativa le persone a beneficio della rendita AVS in quanto esse hanno già la possibilità di ricevere uno specifico buono pasto, nell’ambito di un’analoga iniziativa a loro dedicata in vigore da parecchi mesi e tuttora in corso.

Il pasto, che deve essere ordinato direttamente presso gli esercizi pubblici situati sul territorio di Castel San Pietro, potrà essere ritirato o eventualmente consegnato a domicilio, il tutto nel rispetto delle misure sanitare in vigore. Ogni esercente, in base alla sua organizzazione, propone una propria soluzione e propri menu.

Coloro che intendono aderire a questa iniziativa possono richiedere i due buoni pasto in Cancelleria comunale a partire da oggi (18 gennaio), telefonando al numero 091 / 646 15 62 o inviando una e-mail all’indirizzo info@castelsanpietro.ch