«Impossibile tenere aperto tutti i giorni»

BOSCO GURIN - A Bosco Gurin, questa settimana, sarà possibile sciare solo da giovedì 14 a domenica 17 gennaio. Lo comunica «a malincuore» la Direzione degli impianti di risalita. «Malgrado tutti gli sforzi intrapresi a livello di piani di protezione, soprattutto in seno alla ristorazione, non ci è possibile garantire un'apertura quotidiana», spiega. La decisione delle Autorità di prolungare la chiusura della ristorazione complica infatti ulteriormente la gestione degli impianti, soprattutto in un periodo come questo dove fa molto freddo «e comprensibilmente la gente non è disposta a consumare un pasto caldo a meno 12 gradi». «Questa restrizione - aggiunge la direzione degli impianti - funge quindi da deterrente ed è un freno tangibile alla pratica dello sci. Basti pensare alle vacanze natalizie dove sono venute a mancare almeno l'80% delle famiglie».

L'apertura del comprensorio verrà comunicata di settimana in settimana attraverso il sito web e i canali social di Bosco Gurin. Le condizioni della meteorologia potrebbero incidere sull'apertura anche in altri giorni o se limitare ulteriormente l'apertura delle piste. Viene inoltre ricordato che a Bosco Gurin non è necessaria la prenotazione dello skipass e che attualmente è possibile acquistarlo unicamente alla cassa degli impianti. Nelle prossime settimane sarà invece possibile acquistarlo online.

Nel corso dei prossimi giorni verrà anche rilasciata la nuova versione dell'APP di Bosco Gurin per smartphone, grazie alla quale si sarà sempre aggiornati in merito all'apertura degli impianti, delle piste e di tutte le infrastrutture legate alla pratica dello sci (noleggio, scuola sci ecc.). Grazie a questa nuova applicazione sarà possibile ricevere importanti aggiornamenti tramite messaggi PUSH (eventuale contingente raggiunto, stazione al completo).