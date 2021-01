L'orientamento per gli over 40

BELLINZONA - Il mondo del lavoro cambia velocemente. E chi vuole restare attivo professionalmente fino al pensionamento deve impegnarsi a pianificare la propria carriera e rafforzare le proprie risorse. Il Consiglio federale e i partner sociali auspicano pertanto che dopo i quarant'anni le persone analizzino periodicamente la loro situazione sotto il profilo lavorativo e personale, tenendo conto delle trasformazioni che avvengono sul mercato del lavoro. In questo modo è possibile mantenere la propria attrattività, prepararsi in vista di eventuali cambiamenti professionali e definire tempestivamente il proprio fabbisogno in termini di risorse, competenze o formazione pianificando le azioni necessarie per consolidare e incrementare la propria impiegabilità.

Ecco dunque che da gennaio 2021 il Ticino offre, assieme ad altri dieci cantoni pilota, “viamia“, una nuova prestazione gratuita di valutazione e orientamento di carriera indirizzata alle persone residenti over 40, concepita su iniziativa della Confederazione e dei Cantoni. La prestazione si differenzia dalle altre offerte di orientamento per una serie di strumenti elaborati in modo specifico per accompagnare le persone adulte nel valutare la situazione professionale, le risorse di carriera e confrontarle con le tendenze del mercato del lavoro. Il programma pilota durerà un anno. Poi nel 2022 il progetto sarà esteso a tutta la Svizzera.