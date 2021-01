Grande successo per il Concerto di San Silvestro

LUGANO - Il Concerto di San Silvestro al LAC, ormai divenuto una tradizione attesissima nel calendario dell’Orchestra della Svizzera italiana, ha raccolto quest’anno un pubblico da record, seppure virtuale e non presente fisicamente nella sala da concerto per le note restrizioni legate al COVID-19.

Le prime statistiche elaborate sul flusso di dati digitali indicano che circa 3700 spettatori virtuali hanno seguito il concerto giovedì sera, collegandosi con telefonini, tablet o pc. La provenienza di questi utenti è per la grande maggioranza dalla Svizzera italiana; seguono spettatori online dalla Svizzera interna, soprattutto dalla regione di Zurigo (oltre 400 collegamenti) ma anche da Ginevra e Berna.

All’estero primeggia l’Italia (circa il 20% del totale dei collegamenti), ma in diversi hanno seguito il concerto luganese anche da Germania, Francia e Romania (circa il 5% degli utenti per ognuno di questi paesi) come pure dagli Stati Uniti (4%).

«Tornare al pubblico» - Di che rallegrarsi insomma, anche se il direttore artistico-amministrativo Christian Weidmann precisa: «La priorità dell’OSI, passata l’emergenza sanitaria, è tornare al più presto a tenere concerti in una sala piena di pubblico. Il successo riscontrato dagli eventi in streaming è in ogni caso lusinghiero: di questo ringraziamo la RSI, che ci supporterà anche per i concerti di gennaio presso l’Auditorio Stelio Molo e a febbraio al LAC. Tutti insieme valuteremo in futuro come potrà evolvere questa particolare modalità di fruizione dei concerti negli anni a venire».

Per chi lo desiderasse, il concerto si può rivedere ancora per 90 giorni a questo link.