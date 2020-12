A Como la zona pedonale sarà a senso unico

COMO - Per evitare assembramenti nelle affollate e strette vie del centro storico di Como, il Comune ha deciso d'istituire per sabato e domenica prossimi un inedito e curioso senso unico pedonale.

La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e del tavolo tecnico in Questura, dove è emersa la necessità di adottare provvedimenti per evitare assembramenti in alcune vie e piazze del centro storico, in particolare durante il fine settimana.

Per questa ragione il sindaco Mario Landriscina ha firmato un'ordinanza che disciplina la circolazione pedonale in città murata nei pomeriggi di sabato 19 e domenica 20 dicembre. Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 lungo via Vittorio Emanuele, la strada che parte da piazza del Duomo, si potrà camminare soltanto in senso antiorario lungo un anello che prevede la discesa attraverso la parallela via Luini.

In tutte le strade interessate dal provvedimento, che peraltro sono già in zona pedonale, sarà vietata la circolazione dei veicoli a motore, anche quelli autorizzati, ma anche delle biciclette e dei monopattini.