Quanto la dicitura “bio” sui cibi made in China è davvero affidabile?

LUGANO - Una popolazione enorme, un fabbisogno alimentare in proporzione. Ma la necessità di trovare al tempo stesso nuove strade produttive “sane” per il benessere della popolazione e per l’economia dell’esportazione. La Cina è anche questo quando si parla di “biologico”.

Siti, social e forum, ma anche i nutrizionisti si interrogano sulla veridicità dei prodotti bio proveniente dall’Oriente che stanno prendendo piede nel mercato e di conseguenza sulle nostre tavole. Il dubbio è che in un paese così grande, con una produzione alimentare immensa e soprattutto con livelli da “allerta inquinamento” il bio al 100% sia una chimera dietro la quale si nascondono possibili sorprese spiacevoli. La Cina è il più grande consumatore mondiale di fertilizzanti chimici e uno dei maggiori produttori e utilizzatori di pesticidi.

È una questione di "marchi" - Ma andiamo con ordine perché la produzione biologica cinese, così come tutte le cose made in China, ha una rigorosa classificazione interna. Il marchio «organic» indica la certificazione più stringente nella produzione agroalimentare del paese: no prodotti chimici, no inquinanti e no OGM. Solo questo è prodotto biologico cinese per eccellenza. Esistono poi quelli che potremmo definire una sorta di succedanei. Come il Green food, una sorta di biologico parziale, in cui entro certi limiti molto precisi è concesso l’utilizzo di sostanze chimiche; la certificazione Pollution free food in cui vengono evitate pratiche potenzialmente troppo pericolose per la salute delle persone e dell’ambiente e infine il marchio Ecological products e Ecological foods, destinato a prodotti distribuiti in locali specifici, che però non hanno necessità di seguire un vero e proprio standard certificato.

Il falso "green pork" - Un sistema certo articolato ma che desta comunque sospetto al di qua della “muraglia”. Quanto la dicitura “bio” sui cibi made in China è affidabile? Difficile dirlo anche se i controlli sono sempre maggiori. A dimostrazione dei dubbi nel 2011, tra i casi più eclatanti di scandali legati alla sicurezza alimentare e a false certificazioni in Cina vi è sicuramente il caso Walmart del falso "green pork" come venne ribattezzato. La catena Wal-Mart, conosciuta in tutto il mondo per volume di vendite al dettaglio e per la sua efficienza stava etichettando carne di maiale comune come biologica. Casi come questi non sono isolati e, le cronache di allora, in Cina come in Europa, insinuano il classico dubbio di Giovenale 'Quis custodiet ipsos custodes'? (Chi controlla i controllori) perché anche la politica degli enti che sovrintendono e certificano il biologico spesso si perde tra le pieghe del profitto. Il Centro di Certificazione Cinese dell’Alimentazione biologica (COFCC – Chinese Organic Food Certification Center) è l’organo di controllo e certificazione governativo, ma certifica meno del 30 per cento dei prodotti biologici cinesi.

Severità negli standard di valutazione - Negli ultimi anni però, in Cina, enti certificatori, istituzioni e lo stesso governo stanno lavorando per rafforzare non solo la severità degli standard, in costante aggiornamento. La “filosofia green” in Cina rappresenta quell’ambizioso progetto di inversione di tendenza verso un economia che si prenda maggiormente cura dell’ambiente e di tutto ciò che è connesso ad esso, cibo bio ed economia green o viceversa. Basterà questo sforzo a farci assaporare del cibo biologico cinese che sia tale?