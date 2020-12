Cinquanta abeti dentro il Municipio

LUGANO - Che dicembre è, senza l'accensione dell'albero in Piazza della Riforma? Covid o non Covid, il Municipio di Lugano anche quest'anno ha onorato la tradizione. Per evitare assembramenti, però, la cerimonia si è svolta in forma digitale.

Mentre in piazza il grande abete atterrato settimana scorsa in elicottero si accendeva di mille luci - ma senza pubblico - sui canali Instagram, Twitter e Youtube della Città si è celebrata una festa particolare. All'interno del Municipio sono stati posizionati altri 50 piccoli abeti, tra i banchi della sala del Consiglio comunale, dove i giovani concertisti dell'Orchestra della Svizzera italiana hanno accompagnato con un mini-concerto natalizio il messaggio del sindaco Marco Borradori.

«Il periodo che ci apprestiamo a vivere non sarà come quelli vissuti fino a oggi. La voglia di stare assieme ai nostri famigliari assume ora un significato ancora più grande» ha ricordato Borradori, auspicando che l'accensione dell'albero luganese «rappresenti un'occasione per sentirci tutti più vicini e uniti, nonostante le restrizioni».