StraLugano pensa al 2021

LUGANO - La StraLugano 2021 si terrà tra nove mesi. Il Comitato direttivo ha deciso di fissare la quindicesima edizione della competizione per il 28-29 agosto 2021.

«Ci sono speranze che per la prossima estate la situazione della pandemia permetta lo svolgersi di manifestazioni. Abbiamo voluto quindi definire la data con largo anticipo per rasserenare i molti partecipanti che non vedono l’ora di mettersi a correre per prepararsi alla StraLugano», spiega il presidente Vanni Merzari.

Un segnale forte, che ricorda che oltre al coronavirus c'è anche altro e che «insieme #ripartiamo!».

Le iscrizioni per la quindicesima edizione della StraLugano, all’interno della quale verrà disputata anche la gara valida per il Campionato Svizzero di 10 km su strada, apriranno a partire dal 1° marzo 2021 sul sito www.stralugano.ch