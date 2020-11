Arriva l'inverno, cambiate le gomme

BELLINZONA - Nonostante temperature ancora miti, l'inverno è ormai alle porte. «Correnti ventose, freddo e neve possono essere pericolosi se la vettura non è ben equipaggiata». È con queste parole che la polizia cantonale lancia - come ogni anno - il progetto di prevenzione del Dipartimento delle istituzioni “Strade sicure” in cui i conducenti vengono sensibilizzati sull’importanza di essere adeguatamente preparati per viaggiare durante la stagione invernale.

Non aspettate l'ultimo momento - «Sebbene l’inverno non abbia ancora fatto capolino - precisa la Polizia cantonale - non è raccomandato aspettare l’ultimo momento per correre dai gommisti a sostituire gli pneumatici. Siamo tutti coscienti che tra poche settimane le temperature si abbasseranno ed è quindi il momento di sostituire le gomme estive con quelle invernali».

Secondo l’UPI – Ufficio prevenzione infortuni, sono infatti ancora troppi gli automobilisti che circolano anche in inverno con le gomme estive. «In queste condizioni, in caso di fondo stradale ghiacciato o innevato, non si mette in pericolo solo sé stessi ma anche gli altri utenti della strada». Sebbene in Svizzera non vi sia l’obbligo specifico di montare degli pneumatici invernali, «chi causa dei problemi alla circolazione o degli incidenti potrebbe essere punito», avverte la polizia precisando che queste situazioni potrebbero essere evitate con un veicolo adeguatamente equipaggiato.