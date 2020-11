I progetti di ricerca della Supsi in un podcast

MANNO - Ogni giorno, le ricercatrici e i ricercatori della SUPSI affrontano una nuova sfida: offrire soluzioni concrete a problemi e necessità emergenti. Il risultato del loro lavoro si traduce in oltre 600 progetti condotti, annualmente, nell’ambito della Ricerca applicata e trasferimento della conoscenza. E sono proprio loro, i progetti, ad essere protagonisti del podcast "Voci dalla ricerca" che, come dice il nome stesso, verranno presentati al pubblico per voce dei ricercatori, guidati dalla conduzione di Clara Caverzasio, giornalista e divulgatrice scientifica.

L'appuntamento mensile alla scoperta della “ricerca made in SUPSI”, è disponibile sui servizi di streaming Spotify, Apple Podcasts e, ovviamente, a partire dal sito istituzionale della Scuola www.supsi.ch/go/podcast.

Al centro della prima puntata dal titolo “Tutti uniti contro il covid”, la risposta della SUPSI alla pandemia, con l’illustrazione di sei progetti di ricerca applicata svolti in seno ai dipartimenti, avviati su richiesta o in collaborazione con autorità, enti e altre istituzioni cantonali e nazionali, per affrontare la sfida e le sue diverse ripercussioni in ambito sanitario, sociale, psicologico ed economico.