Il Municipio si guadagna il “Family Score”

STABIO - Il Comune di Stabio, in seguito ai risultati registrati dal sondaggio realizzato con la partecipazione dei dipendenti comunali dall’associazione Pro Familia della Svizzera durante gli scorsi mesi (giugno/luglio), ha conseguito il riconoscimento “Family Score”, erogato da tale associazione alle aziende e alle organizzazioni in grado di soddisfare le raccomandazioni e misure nell’ambito della conciliabilità tra vita lavorativa e vita privata.

Situandosi al di sopra della media svizzera, il Comune di Stabio dimostra il proprio interesse e una sensibilità particolare verso la tematica – del resto sempre più attuale –, ed evidenzia così la grande attenzione riservata al benessere dei suoi collaboratori che, come messo in luce dagli esiti del questionario, si sono rivelati soddisfatti e motivati. In particolare, ad essere stata segnatamente gradita dai dipendenti è la considerazione dimostrata dai propri superiori per le rispettive situazioni familiari.

Stabio è di fatto il primo ente comunale ad aver ottenuto il Family Score in Ticino, e il quarto a livello svizzero (dopo Flawil, Sarnen e Arth).

Questo riconoscimento, della validità di tre anni, è pertanto la dimostrazione dell’esistenza di una solida rete di ascolto e fiducia reciproci tra i vari componenti dell’organizzazione comunale di Stabio, necessaria a garantirne l’ottimale funzionamento e alla base della qualità dei servizi elargiti ai nostri cittadini.