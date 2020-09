Coronavirus: altre quattro infezioni in Ticino

BELLINZONA - È presente, ma cammina lentamente il coronavirus in Ticino. Nelle ultime 24 ore - come riferito dal bollettino quotidiano dell'Ufficio del Medico cantonale - sono 4 i nuovi contagi confermati in laboratorio.

Con quelle odierne, il numero complessivo di infezioni registrate nel nostro cantone dall'inizio dell'emergenza sale così a quota 3'608, con un solo paziente attualmente ricoverato nelle strutture ospedaliere, che non si trova però in terapia intensiva. I pazienti dimessi nel complesso sono 929.

Resta invece, fortunatamente, invariato il bilancio dei decessi, fermi a quota 350 da oltre tre mesi. L'ultima vittima legata al Covid-19 risale infatti allo scorso 12 giugno.