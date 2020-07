Un campo educativo per i ragazzi autistici

GIUBIASCO - Si chiama Educational Camp 2020 ed è stato ideato per dare un'opportunità pedagogica ai ragazzi autistici della Svizzera italiana. A lanciarlo, per la prima volta, è la fondazione ARES (Autismo Risorse e Sviluppo) di Giubiasco. Con il contributo finanziario fondamentale della Mission Bambini Switzerland Foundation.

Due settimane educative, piazzate nella seconda parte di agosto e destinate a bimbi e ragazzi di età compresa tra i 2 e i 14 anni. Il tutto si svolgerà a Giubiasco presso la sede dell'Atgabbes e sarà seguito da pedagogisti dell'ARES, adeguatamente formati.

Da 25 anni la fondazione ARES si impegna, unitamente ai servizi del territorio preposti, affinché ogni bambino e ogni persona con disturbo da spettro autistico possa essere accompagnata verso una vita il più possibile autonoma e di qualità, sia in termini di sviluppo delle competenze personali sia in termini relazionali e dell’inclusione sociale.

L’incontro con la Mission Bambini Switzerland Foundation, con sede a Lugano, che ha creduto nel progetto e lo ha generosamente sostenuto, ha dato forma all’idea che si concretizzerà per la prima volta in Ticino in un anno particolarmente difficile, sia per le famiglie sia per i bambini.