Sconti per scoprire il Mendrisiotto a 360 gradi

MENDRISIO - L’Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio ha deciso, nel contesto della difficile situazione legata al Coronavirus, di stanziare dei fondi da dedicare a progetti e iniziative finalizzati al rilancio dei settori toccati economicamente. L’Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio ha dunque sviluppato, in stretta collaborazione con l’Ente Regionale, il progetto “Scopri il Mendrisiotto”.

La proposta si prefigge tre obiettivi che risultano complementari:

offrire alle strutture ricettive della regione la possibilità di preparare e promuovere delle offerte che prevedano un soggiorno minimo di tre notti e che comprendano un regalo speciale del valore di 50 fr. per persona e un valore di 200 fr. per un gruppo famigliare composto da almeno 2 adulti e un bambino di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

permettere a ristoranti, grotti, musei, cantine, lidi, piscine, navigazione, impianti di risalita della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio e tutte le attività a carattere strettamente turistico (che saranno specificatamente elencate nel regolamento d’uso) d’incassare i singoli voucher e di quindi aumentare i propri introiti.

promuovere la regione e l’offerta “Scopri il Mendrisiotto”, con una campagna di marketing digitale strutturata ad hoc

Prenotando tre notti nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio - unicamente se la prenotazione sarà fatta contattando direttamente le strutture alberghiere ed i B&B che aderiscono al progetto e non tramite le piattaforme di riservazione online - i clienti/turisti potranno ottenere i vantaggi proposti dal progetto “Scopri il Mendrisiotto”. L’offerta sarà valida tre mesi a partire dal mese d’agosto e fino alla fine di ottobre, nel corso dei quali le strutture ricettive della regione avranno la possibilità di promuovere e distribuire 1'000 blocchetti contenenti 10 voucher per

un valore totale di CHF 50. -.

Il turista riceverà il blocchetto con i voucher al suo arrivo e potrà utilizzarli per acquistare prestazioni o pagare parte di queste, presso i partner turistici della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio aderenti al progetto. Sono 20 le strutture ricettive (Hotel/B&B) che hanno confermato la loro adesione al progetto.

Con i voucher sarà possibile pagare un importo unico o più importi, presso più partner, senza limitazioni e fino ad esaurimento per prestazioni all’interno del comprensorio della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, che potrebbero essere pranzi o cene in ristoranti e grotti, entrate ai musei, ai lidi e alle piscine, noleggio di occhiali 3D al parco archeologico di Tremona-Castello o simili, degustazioni in cantina o alla Casa del Vino Ticino come pure l’acquisto di bottiglie di vino, visite guidate, corse con trasporti turistici, noleggi di materiale per praticare sport acquatici o altro.

Per facilità di lettura sul sito www.mendrisiottoturismo.ch/scopri-il-mendrisiotto saranno elencati unicamente i partner e le strutture che non aderiranno al progetto.