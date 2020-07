«Raccomandiamo l'uso della mascherina in aula»

BELLINZONA - Tutelare la salute di studenti, docenti e formatori. Queste le raccomandazioni della Commissione cantonale per la formazione professionale (Ccfp) riguardo al tema coronavirus. In caso di riapertura delle scuole a pieno regime (scenario 1) la Ccfp ha espresso, durante la riunione odierna, il proprio sostegno per l'introduzione di una raccomandazione sull'uso della mascherina in aula per docenti e allievi. Questo compatibilmente alle direttive federali e adeguata ai differenti ordini di scuola.

Il piatto forte dell'incontro è stato il piano d'azione urgente "Più duale PLUS": 6 misure a sostegno degli apprendisti che il Consiglio di Stato ha deciso di mettere in atto al fine di contenere gli effetti negativi del covid-19 sulla disponibilità di posti di tirocinio in azienda. Durante la discussione è intervenuto Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale (Dfp).

I provvedimenti hanno come obiettivo di evitare nel limite del possibile che molti giovani non trovino un posto di apprendistato o che non possano proseguire la loro formazione. La Ccfp ricorda che l'economia deve poter contare anche in futuro su personale formato e qualificato a tutti i livelli e comparti economici.