A Massagno è spuntata una scultura alta sei metri

MASSAGNO - Ci sono voluti tre giorni: ed ecco che nel giardino della sede centrale della scuola dell'infanzia di Massagno, in via Motta, è spuntata una nuova scultura. Si tratta di un'opera intagliata in un tronco di cedro dall'artista Daniel Eggli.

La scultura - intitolata "Guarda!" - è stata terminata e consegnata al Comune di Massagno l'altro ieri, giovedì 18 giugno. È alta circa sei metri e rappresenta una donna, sulle spalle di un uomo, che scruta l'orizzonte. L'opera è visibile anche dall'esterno del perimetro scolastico e dal giardino della sede dell'Azienda elettrica di Massagno.