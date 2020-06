Riprendono i lavori in centro

LUGANO - Torna il cantiere in centro a Lugano. Il 15 giugno prenderà avvio una nuova fase dei lavori per la pavimentazione in pietra naturale, che prevede l’intervento di riqualifica stradale e il riordino delle sottostrutture di via Pretorio e via Magatti. La durata dei lavori sarà di circa un anno.

Il progetto prevede anche il completamento delle infrastrutture (canalizzazione, acque meteoriche e potenziamento delle reti di distribuzione AIL) nella Contrada di Verla, lungo via Pretorio e via Magatti.

Come nelle tappe precedenti il transito veicolare e pedonale, così come l’accesso a commerci ed esercizi pubblici restano garantiti.

Gli interventi previsti hanno due obiettivi prioritari: da un lato, l’estensione della zona pedonale e la realizzazione di spazi attrattivi per residenti e visitatori e, dall’altro, il riordino e il potenziamento delle infrastrutture.