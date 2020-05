L'orientamento scolastico e professionale anche via chat

BELLINZONA - Anche in questo periodo delicato, l'orientamento scolastico e professionale rimane a disposizione degli utenti. E lo fa anche via cha, in forma anonima e confidenziale: tutti i giorni lavorativi, tra le 13.30 e le 16.30, su www.orientamento.ch il servizio è infatti attivo per gli utenti alla ricerca d'informazioni su professioni e formazioni.

«Le consulenze via chat sono di tipo informativo e non si sostituiscono alle consulenze d'orientamento» si legge in una nota. «Chi avesse bisogno di sostegno nella scelta o di una consulenza specifica è invitato a contattare l'orientatore presso l'Ufficio dell'orientamento della propria regione».

Il servizio via chat è previsto fino al prossimo 3 luglio 2020. Un eventuale proseguimento dell'esperienza sarà poi valutato.