In crisi anche il settore automobilistico ticinese, aprile da incubo

BELLINZONA - Il coronavirus sta avendo un duro impatto anche su un settore di cui si parla poco: il mercato dell'auto.

Il settore si trova in piena crisi, anche nel nostro Cantone. La conferma arriva da Roberto Bonfanti, Presidente dell'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile (UPSA) sezione Ticino, che si è espresso sulla vicenda in un'intervista rilasciata a Radio Ticino.

«Il settore sta subendo un forte colpo, le immatricolazioni sono scese notevolmente a Marzo, nel periodo di aprile ci stiamo attestando ad un calo dell'85%, e anche per maggio non vedo nulla di positivo, quindi tre mesi veramente molto negativi» ha spiegato Bonfanti.

Per ciò che riguarda le prospettive future, «è difficile per il momento avere una visione chiara di quello che sarà il mercato nei prossimi mesi. Bisognerà capire come saranno le restrizioni e di conseguenza anche come sarà l’approccio del cliente verso la vendita e il cambio della vettura», ha continuato il Presidente della sezione ticinese, «se da un lato potrebbe esserci un certo entusiasmo, una certa euforia che porta al cambiamento dell’auto e quindi a recuperare un po’ i mesi persi, d'altra parte la situazione congiunturale potrebbe disincentivare il cliente alla sostituzione del veicolo».

Inoltre, «è chiaro anche che abbiamo sicuramente un problema di approvvigionamento per quanto riguarda le auto» ha aggiunto Bonfanti, «anche le fabbriche si sono fermate, e quindi anche le catene di produzione sono rimaste inattive. Alcune stanno riprendendo ma anche in questo senso avremo dei termini di consegna più lunghi».

Nel frattempo, in Germania, l'industria automobilistica tedesca ha chiesto sostegno allo Stato un aiuto per attenuare il calo della domanda dovuto alla pandemia. Lo ha riferito l'agenzia Dpa, a cui il responsabile del marchio Volkswagen Raalf Brandstaetter ha detto che «la produzione dell'industria automobilistica può riprendersi solo se la vendita dei veicoli è garantita».