Distanti ma vicini... anche per l’ultimo saluto

LUGANO - Un mese e mezzo fa stare lontani da parenti, amici e colleghi era una realtà impensabile, con la quale invece dobbiamo oggi confrontarci. E così aggregazioni, interazioni, abbracci e saluti, sono posticipati a tempi migliori. Ma il discorso cambia quando in ballo c’è l’ultimo saluto. In particolare se si tratta di un proprio caro.

Funerali ai tempi del Covid-19 - «Oggi quando ci si approccia ad un defunto dobbiamo incrementare le precauzioni igienico-sanitarie ed attenerci alle decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio dello Stato, che, per limitare il propagarsi del contagio, ha limitato gli assembramenti di persone», spiega Emiliano Delmenico del Centro Funerario di Lugano.

Questo significa cerimonie con massimo 5 persone presenti e condoglianze con inchini a distanza. Limitazioni, queste, che potrebbero inasprirsi già nel breve termine «arrivando ad un categorico divieto di qualsiasi tipo di raduno», sottolinea Delmenico. Un duplice dolore, dunque, per chi subisce un lutto in famiglia con la scomparsa del proprio caro e l’impossibilità di dargli un degno omaggio.

Sfruttare la tecnologia - Da qui l'idea: «Per restituire un minimo di normalità e calore alle nostre famiglie e al nostro territorio abbiamo deciso di mettere a disposizione in forma gratuita un servizio di video-streaming dell’onoranza funebre». Come funziona? «Attraverso tablet, smartphone o pc, i cari possono prendere parte al rito officiato dal sacerdote presso la nostra Casa Funeraria».

Il tutto con le adeguate misure per salvaguardare la solennità del momento. «Riteniamo infatti che per congiunti ed amici sia fondamentale poter condividere l’emozione del dolore, ed è per questo che grazie alla tecnologia cerchiamo di essere #distantimavicini a tutti coloro che sono in lutto», conclude Delmenico.