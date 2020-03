Il sacco nero contro la crisi da coronavirus?

Coronavirus e rifiuti Caricamento in corso ... L'emergenza Covid-19 ha chiuso gli ecocentri. Stai usando più sacchi dei rifiuti? Sì, non riesco a fare la raccolta differenziata No, per molti rifiuti mi bastano gli ecopunti No, per altri motivi [{"keyQ":"q_f4cji"}] Vota Risultati L'emergenza Covid-19 ha chiuso gli ecocentri. Stai usando più sacchi dei rifiuti? Sì, non riesco a fare la raccolta differenziata 59% (996 voti) 59% No, per molti rifiuti mi bastano gli ecopunti 33% (560 voti) 33% No, per altri motivi 7% (125 voti) 7% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1428536,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"978222","title":"Coronavirus e rifiuti","questions":{"q_f4cji":{"a":{"a_3d6b3j":"Sì, non riesco a fare la raccolta differenziata","a_eo6fw":"No, per molti rifiuti mi bastano gli ecopunti","a_bwjl13":"No, per altri motivi"},"q":"L'emergenza Covid-19 ha chiuso gli ecocentri. Stai usando più sacchi dei rifiuti?","t":"0"}}}

LUGANO - Gli ecocentri sono chiusi a causa dell'emergenza Covid-19. E per molti cittadini non è più possibile - al momento - separare tutti i rifiuti. La conseguenza? Le economie domestiche si ritrovano a utilizzare più sacchi, con «un incremento notevole di costi». È quanto si legge in un'interrogazione indirizzata al Municipio di Lugano, che chiede pertanto di valutare la reintroduzione temporanea del vecchio sacco nero.

Questa è soltanto una delle misure concrete proposte dai firmatari (si tratta dei consiglieri comunali PLR Morena Ferrari Gamba, Luca Cattaneo e Rupen Nacaroglou). Nell'atto consiliare si parla infatti anche di un adeguamento degli importi richiesti per le imposte. «Spostare di qualche mese i termini o dilazionarli rischia solo di essere un accumulo di debito e non un vero aiuto».

Gli interroganti chiedono poi all'Esecutivo comunale di prevedere uno sconto fiscale per incentivare i proprietari d'immobili a sospendere la richiesta dell'affitto, in particolare per gli spazi commerciali.