Un clima decisamente troppo mite, ora tornano le gelate

LUGANO - Le ultime giornate sono state contraddistinte dal sole e da temperature decisamente sopra la norma in tutte le regioni della Svizzera. Dal 16 marzo in poi - secondo i dati di MeteoSvizzera - eccetto poche località grigionesi e ticinesi, si è stati infatti ben al di sopra della media stagionale, con valori superiori che spaziano da 3 a 8 gradi. Le zone più toccate da questo riscaldamento sono state quelle di montagna.



MeteoSvizzera

Ma proprio quando con il passaggio dall’inverno alla primavera (che astronomicamente è avvenuto oggi) ci sarà un drastico calo termico. A sud delle Alpi sarà significativo soprattutto domani, quando ci sarà pure molta nuvolosità e alcune precipitazioni. Il limite delle nevicate inizierà sui 1800 metri per calare gradualmente entro sera a 800 – 1200 metri. Le zone più toccate dalle precipitazioni saranno quelle meridionali. Sull’Alto Ticino l’apporto di umidità sarà nettamente minore.

L’inizio della settimana dunque vedrà il ritorno di possibili gelate quasi generalizzate in tutto il territorio e che dureranno per diverse notti. Si può immaginare che alla vegetazione, in stato già avanzato, non farà bene. Molto freddo sarà anche in montagna: a una quota di riferimento di 1500 metri la temperatura si potrà abbassare sui -6 / -7 gradi.

La meteorologia sembra quindi prenderci un po’ in giro. Poco male, visto che le giornate più umide e fredde renderanno meno difficile la permanenza forzata in casa dovuta all’emergenza coronavirus.

MeteoSvizzera