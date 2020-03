Valichi chiusi: «Inaccettabile»

«Inaccettabile che le autorità svizzere non ci abbiano avvertito delle chiusura di altri valichi. Fornasette e Brusino non sono secondari». La decisione di sbarrare altre 5 frontiere non ha mancato di suscitare polemiche aldilà del confine. Secondo il senatore Alessandro Alfieri, queste chiusure provocheranno disagi ulteriori ai frontalieri che ancora passano il confine quotidianamente. «Così non si può andare avanti - sottolinea al portale Varese News -. Domani mattina chiederemo un intervento immediato del nostro Ministero degli Esteri».

Dalla scorsa mezzanotte, ricordiamo, oltre ai precedenti 9, sono stati chiusi altri 5 valichi (appunto Porto Ceresio, Arogno, Pizzamiglio, Camedo e Fornasette).

La decisione, arrivata dopo la proclamazione di “situazione straordinaria” da parte di Berna, dovrebbe durare almeno fino al 19 aprile.