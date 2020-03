Sciacalli del virus, sequestri a Ponte Chiasso

PONTE CHIASSO - Ormai si vendono a peso d'oro. E c'è chi cerca di approfittarsene. L'Italia ha posto il veto d'esportazione sui prodotti sanitari anti-contagio, ma nei giorni scorsi non è mancato chi, infischiandosene del blocco, ha cercato di trafugare in Svizzera guanti e mascherine in quantità.

La prova sono due sequestri effettuati a Ponte Chiasso dalla Guardia di Finanza italiana. La prima operazione - si legge in un comunicato odierno - risale allo scorso 5 marzo e ha permesso di bloccare 800.000 guanti monouso in vinile.

La seconda operazione è del 10 marzo 2020 e ha consentito di sequestrare un’ulteriore spedizione di 40.000 guanti monouso in lattice e di 120 mascherine con valvola, di classe FFP 2. Merce che nei prossimi giorni verrà consegnata agli ospedali della Lombardia, per far fronte all'emergenza in corso.

foto Guardia di finanza