Anche la Rsi è "in quarantena" per il virus

COMANO - Anche la Rsi deve fare i conti con l'epidemia. Ed è costretta ad adottare provvedimenti d'emergenza. Da domani, a Comano scatterà la "quarantena lavorativa" per evitare contagi. I dipendenti «che hanno soggiornato o che abitano nelle zone a rischio» dovranno limitare la propria presenza in azienda.

La misura, si legge in un comunicato odierno, è stata introdotta per tutto il personale della SGR-SSR e si protrarrà dal 2 al 15 marzo. Questo dopo che il Consiglio federale ha definito quella attuale una «situazione particolare» in base alla legge sulle epidemie.

Il lavoro da casa non è l'unica novità dovuta all'emergenza in casa Rsi. La direzione «per contribuire a evitare l’espansione del contagio» ha deciso di cancellare due eventi pubblici. L'anteprima di un documentario in programma martedì prossimo al Cinema Forum di Bellinzona, e due showcase in programma agli studi Rsi di Besso. Gli appuntamenti con gli ospiti Piero Pelù e Sam Lewis sono stati annullati. E lo stesso vale - precisa la nota - per tutte le visite agli studi di Besso e Comano «fino a domenica 15 marzo».