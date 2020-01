Veleno per topi sulla strada: «State attenti ai cani»

LOSONE - Era sulla strada, proprio quella che chi vive in zona percorre più volte al giorno per portare il cane a fare i bisogni. In un sacchettino bianco. E gli animali, inutile a dirsi, erano fortemente attratti dall’odore. Venerdì in via Prati dei Vizi a Losone, è stato trovato del veleno per topi.

Che si tratti di un gesto volontario, non è dato saperlo. Ma i proprietari dei cani si sono subito mobilitati, dopo il ritrovamento, per condividere l’allarme sui social. «Fate attenzione, il mio cane era curioso e voleva assolutamente metterci dentro il muso».

Chi ha trovato il sacchettino bianco lo ha raccolto e introdotto in uno di quelli neri che si utilizzano per raccogliere i bisogni del cane. Una volta a casa ha capito che si trattava di veleno per topi. Ha quindi condiviso l’esperienza con il vicinato, che ha avvisato anche gli altri attraverso Facebook.

«Credo che informerò anche la polizia. È giusto che ne siano a conoscenza, magari è già successo o potrebbe ricapitare», conclude una donna della zona. «In ogni caso prestate attenzione».