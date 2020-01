Inverno? Macché, è già tempo di allergie!

LUGANO/BERNA - Siamo appena a metà gennaio, ma per gli allergici è già ora di armarsi di fazzoletti. In tutta la Svizzera (e soprattutto in Ticino) stanno fiorendo i noccioli. E il loro polline si sta facendo sentire. Lo conferma Regula Gehrig di MeteoSvizzera, che parla di singole piante in fiore sull’Altipiano.

Ma per il Ticino la situazione è più estrema: la presenza del polline di nocciolo è stata misurata già prima di Natale. A partire dal 22 dicembre si parlava di concentrazioni basse, ma poi con il nuovo anno il livello è salito a «forte». Questo a causa dell’inverno particolarmente mite. Lo ricordiamo: per la Svizzera si tratta del terzo dicembre più caldo dall’inizio delle misurazioni.

Una fioritura del nocciolo a inizio gennaio è particolarmente precoce. Ma secondo Regula Gehrig è sempre più frequente. L’ultima volta risale, per esempio, a due anni fa, come si legge in una nota del Centro d’allergie Svizzera. «Lo scorso anno i noccioli si sono invece risvegliati appena a inizio febbraio».

Il polline di nocciolo può causare disturbi a chi soffre di raffreddore da fieno, come sottolinea Sereina de Zordo del Centro d’allergie Svizzera: «Ci sono già persone che ci hanno contattati attraverso il nostro servizio di consulenza telefonico».

Gli allergici dovrebbero consultare regolarmente le previsioni dei pollini su www.pollinieallergie.ch. «In caso di disturbi, consigliamo di assumere dei medicamenti in accordo con un allergologo» conclude de Zordo.