La titolare è esasperata e chiude l’ultimo bar del nucleo

CURIO - Negli scorsi giorni l’ultimo esercizio pubblico presente nel nucleo di Curio ha cessato la propria attività. Per la felicità di chi cerca la tranquillità, per il malcontento di chi invece ritiene vitale avere un punto di ritrovo. Il nocciolo della questione - i motivi che hanno portato la titolare a chiudere i battenti - infatti sta proprio qui: le lamentele di alcuni residenti.

Biscotti e polenta - Daria Ramser Delmenico gestiva l’osteria “La Tana del Lupo” da quattro anni. In poco tempo, il suo locale era diventato un punto di riferimento per gli abitanti: ai bambini veniva offerto un biscotto per merenda, agli adulti (il giovedì) la polenta per pranzo. Ma dopo l’ennesimo richiamo al rispetto della quiete pubblica ricevuto dal Municipio, la donna, assieme ai proprietari dello stabile, ha deciso di gettare la spugna.

Problemi con i vicini - «Pur avendo il permesso fino all 1, normalmente chiudevamo alle 21. Solo quando organizzavo qualche cena tenevo aperto un po’ di più», ammette l’oste. I muri vecchi e qualche chiacchiera da sigaretta di troppo, però, al vicinato non sono mai andate giù. E così i vicini hanno deciso di scrivere al Municipio un missiva, manifestando il loro malcontento per gli schiamazzi «che impediscono di condurre una vita tranquilla e di godere del giusto riposo notturno». E anche la Polizia ha fatto più volte visita alla signora Ramser Delmenico.

Tolleranza e rispetto - Il Municipio, come riferito dal mensile il Malcantone, era già intervenuto lo scorso anno cercando di fare da paciere, invano. Invitando da una parte i cittadini a una maggior tolleranza e spronando il locale a un maggior rispetto della quiete. Chiusa la “Tana del Lupo”, sarà difficile trovare un altro titolare. Vuoi gli introiti di un’osteria di paese che sono poco allettanti, vuoi perché lo stabile - proprio per evitare le lamentele dei vicini - necessiterebbe di alcuni lavori di miglioria.

Alcuni vicini saranno soddisfatti, altri meno. Perché come recita il cartello affisso all’esterno dello stabile «la felicità è un bar aperto».

La Tana del Lupo