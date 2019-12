RE - Aperta sì, ma in precise fasce orarie e a senso alternato. Sono buone notizie (ma non troppo) quelle che arrivano dall'Anas (l'ente nazionale per le strade italiano) per i frontalieri che devono attraversare la Val Vigezzo che in questi giorni si sono dovuti confrontare con l'ennesima chiusura per frana della statale 337.

Da domani la strada riapre nei seguenti orari:

- dalle 5:30 alle 7:30;

- dalle 12:30 alle 13:30;

- dalle 17:00 alle 10:00.