Da "La Nuvola Piovasca" a "Elettra"

BELLINZONA - Le sere in Piazza del Sole sono pronte a illuminarsi con "Elettra". La nuova installazione, che sarà presentata nei prossimi giorni, raccoglie l'eredità della "Nuvola piovasca", diventata simbolo dell'estate bellinzonese, e accompagnerà residenti e turisti da ottobre sino alla fine dell'anno del Giubileo di AMB.

Anche "Elettra" è infatti una delle iniziative che l'Azienda Multiservizi Bellinzona ha organizzato per festeggiare i suoi 150 anni.

Lampadario urbano - "Elettra" è stata concepita come un lampadario urbano sensibile alla presenza umana ed inizierà a splendere dal prossimo primo ottobre. La nuova opera nasce dalla collaborazione di Nicola Colombo e Michela Bonzi. Un'opera interattiva che ridisegnerà l'aspetto notturno di Piazza del Sole. Un “flipper innamorato”, lo definiscono gli ideatori, che sarà felice di interagire con chi si avvicinerà. Saprà accendersi, vibrare, aumentare il battito, per comunicare la sua emozione.

Perché Elettra - Se la "Nuvola", con la sua pioggerella bizzosa, era prevalentemente un richiamo all'acqua, "Elettra" è un chiaro omaggio all'elettricità, uno degli altri servizi che, sin dal XIX secolo, caratterizzano l'attività di AMB.

Che fine farà la nuvola - E la “Nuvola Piovasca”? Dove finirà il tessuto che la formava donandole lievità e volume, ora che è iniziata la sua rimozione? AMB, seguendo i propri princìpi e valori improntati a uno sviluppo sostenibile, ha scelto la via del riutilizzo. I 500 metri quadrati di rete in tulle di polietilene ignifugo saranno trasformati da una sarta locale in 500 pratiche borse per la spesa. Un prodotto in materiale riciclato che sarà in vendita ai cittadini nell'Infocentro AMB in Piazza del Sole.

Tio/20minuti