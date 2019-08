Alla Rotonda musi lunghi per il “senza contanti”

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Come preferisci pagare durante un Festival? In contanti Con una carta di credito/prepagata In un modo o nell'altro, poco importa Come giudichi un sistema di pagamento completamente "cash free"? Positivamente, è vantaggioso per tutti Negativamente, bisognerebbe poter pagare anche in contanti Non so [{"keyQ":"q_ox7k4o"},{"keyQ":"q_x4y78"}] Vota Risultati Come preferisci pagare durante un Festival? In contanti 52% (1011 voti) 52% Con una carta di credito/prepagata 21% (405 voti) 21% In un modo o nell'altro, poco importa 27% (529 voti) 27% Come giudichi un sistema di pagamento completamente "cash free"? Positivamente, è vantaggioso per tutti 31% (598 voti) 31% Negativamente, bisognerebbe poter pagare anche in contanti 62% (1210 voti) 62% Non so 7% (137 voti) 7% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1384405,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"850119","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_ox7k4o":{"a":{"a_9lte8":"In contanti","a_95spen":"Con una carta di credito/prepagata","a_5w84nc":"In un modo o nell'altro, poco importa"},"q":"Come preferisci pagare durante un Festival?","t":"0"},"q_x4y78":{"a":{"a_9lte8":"Positivamente, è vantaggioso per tutti","a_r52unq":"Negativamente, bisognerebbe poter pagare anche in contanti","a_4m9qut":"Non so"},"q":"Come giudichi un sistema di pagamento completamente \"cash free\"?","t":"0"}}}

LOCARNO - «Essere obbligati a pagare un franco di caramelle con la carta di credito mi sembra eccessivo». «Almeno il gelato si dovrebbe poterlo pagare con le monete». Sono i commenti di alcuni avventori che storcono il naso davanti a una delle principali novità organizzative della Rotonda del Locarno Film Festival: il cosiddetto "cash free", il pagamento senza contanti. Altri fanno invece notare come questo sistema abbia generato tempi d’attesa supplementari davanti ai vari stand, causati pure dalla buona affluenza riscontrata finora.

Vantaggio per clienti e commercianti – Critiche che però vengono respinte dal direttore operativo del Locarno Film Festival, Raphaël Brunschwig: «Noi abbiamo riscontrato, in generale, una semplificazione e una velocizzazione del processo di pagamento. Che va a vantaggio di clienti e commercianti. Poi è chiaro che durante il picco di affluenza ci può essere qualche attesa».

Tessera prepagata – Stilare un bilancio è prematuro. «Ma per ora i commercianti sembrano soddisfatti» – assicura Brunschwig –. E chi non possiede una carta di credito, può acquistare una tessera prepagata, senza alcun deposito, il cui eventuale residuo può essere recuperato entro due anni. Per ora però solo il 15% della cifra d'affari è stata generata utilizzando questa possibilità».

Maggiore trasparenza – Un sistema di pagamento più celere, ma anche più sicuro e più trasparente. E il controllo è immediato. Che in passato qualche impiegato agli stand provasse a fare il furbo? Sul tema il nostro interlocutore preferisce glissare: «Limitiamoci a dire che è un sistema più trasparente».

Una rotonda per pochi? - Altro oggetto di discussioni, come spesso capita, sono i prezzi. Ritenuti da molti esagerati. Eppure, in sede di promozione gli organizzatori avevano parlato di prezzi più bassi rispetto agli anni passati. «Su diversi prodotti, i prezzi sono effettivamente più bassi, anche rispetto ad altre manifestazioni che hanno luogo a Locarno. Inoltre bisogna considerare che quest’anno alla Rotonda vengono offerti 35 concerti gratuiti e attività per bambini curate dall’Accademia Teatro Dimitri», conclude Brunschwig.