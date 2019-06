Troppo ozono nell'aria, scattano gli 80 km/h sull'A2

BELLINZONA - Le temperature elevate e l'ampio soleggiamento che in questi giorni stanno colpendo il nostro Cantone hanno determinato, a partire da domenica scorsa, un progressivo peggioramento della qualità dell’aria.

In gran parte del Canton Ticino, e in particolare nel Sottoceneri, sono stati registrati importanti superamenti del limite di 120 µg/m3 per la media oraria dell’ozono (O3), con valori di 296 µg/m3 a Chiasso, 268 µg/m3 a Mendrisio, 244 µg/m3 a Lugano e 238 µg/m3 a Bioggio.

Il Dipartimento del Territorio informa quindi che, essendo stata superata per almeno tre ore consecutive la soglia di 240 µg/m3 per la media oraria di ozono, ci sono tutte le condizioni per l’introduzione di due misure urgenti:

la limitazione generalizzata della velocità a 80 km/h sulla tratta autostradale A2, Chiasso – dosso di Taverne e sulla semiautostrada A394 Mendrisio – Gaggiolo, ad eccezione dei veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta);

il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.

Le misure entrano in vigore oggi, giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 13:00.

Raccomandazioni alla popolazione

In questo periodo particolare di smog estivo accentuato, il Dipartimento del territorio ricorda alla popolazione alcune misure atte a diminuire le emissioni d’inquinanti nell’aria.

• spostarsi a piedi, in bicicletta o con i trasporti pubblici, rinunciando all’uso dell’automobile;

• evitare l’utilizzo dell’auto per tragitti non indispensabili e in generale servirsi di veicoli a basse emissioni;

• condividere l’auto con una o più persone anziché viaggiare da solo;

• rinunciare ai motori a due tempi a favore di scooter con motore a quattro tempi oppure con motore elettrico;

• impiegare prodotti poveri o addirittura privi di solventi (vernici all’acqua, prodotti di pulitura, colle, spray aerosol e prodotti di trattamento del legno);

• utilizzare apparecchi da giardinaggio e da bricolage elettrici o utilizzare benzina alchilata per gli apparecchi alimentati a benzina, qualora non fosse possibile rinunciarvi. Diversi Comuni ticinesi offrono inoltre un contributo all'acquisto della benzina alchilata.

Tipress