Troppo caldo per la funivia San Carlo-Robiei

CEVIO - Le alte temperature di questi giorni stanno avendo ripercussioni sull’esercizio della Funivia San Carlo–Robiei (FSCR). In particolare, il grande caldo provoca l’allungamento delle funi portanti della teleferica a causa della dilatazione termica. Se questo allungamento dovesse superare certi limiti, il servizio non può più essere garantito per motivi di sicurezza.

In vista dell’ulteriore rialzo delle temperature previsto da Meteosvizzera per le prossime giornate, in via precauzionale, è stato deciso di sospendere il servizio della FSCR

-Giovedì, 27 giugno, a partire dalle ore 12.15

-Venerdì, 28 giugno, a partire dalle ore 12.15

Non è comunque escluso che a dipendenza dell’evolversi della situazione meteorologica il servizio della FSCR debba essere interrotto anche in altri momenti. Per informazioni aggiornate ci si può rivolgersi allo 091 756 65 46 o consultare il sito internet www.robiei.ch.