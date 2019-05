A Gentilino è l'ora del Campari

GENTILINO - È stata data questa mattina la prima badilata per il futuro Centro Sportivo Campari a Gentilino. I primi lavori di scavo sono stati effettuati alla presenza del Sindaco Sabrina Romelli, del presidente onorario del FC Collina d'Oro (club che milita in terza Lega) Tulio Calloni e del capo del Dicastero Sport Stefano Besomi.

Il progetto - accettato dal Consiglio Comunale nel 2017 - prevede la realizzazione di un nuovo campo da gioco in erba sintetica di nuova generazione e di una nuova tribuna in calcestruzzo che potrà ospitare un centinaio di spettatori. Ma non solo. Perché per aumentare l'attrattività del Centro Campari sono stati inclusi dei nuovi impianti, tra cui un campo polivalente, che permetteranno di svolgere diverse pratiche sportive: dalla pallacanestro al tennis, passando al badminton e al calcetto. Prevista pure la posa di una pista per gli scatti (100 metri) e la realizzazione di una pista finlandese.

Nuovo sarà pure l'edificio principale di 2'400 metri cubi che sorgerà al posto di quello esistente. Esso si svilupperà su due livelli ed ospiterà quattro spogliatoi per i giocatori, uno per la terna arbitrale, il locale infermeria, il magazzino, un locale tecnico e una buvette con 64 posti a sedere e la possibilità di cucinare. L'investimento per il Comune - dedotto il sussidio dello SportToto - è stato stimato attorno ai 4/4.5 milioni di franchi.

Tipress