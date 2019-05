Alla Notte Bianca anche con l'ombrello

LOCARNO - Nonostante la pioggia, anche quest'anno non è mancata la presenza a Locarno alla notte più lunga dell’anno. I timori della vigilia, legati soprattutto alle previsioni meteorologiche sfavorevoli, sono stati spazzati via sin dalle prime ore: il pubblico, sabato sera, non si è fatto attendere.

Sono state diverse migliaia – si stimano circa 17.000 – le persone che hanno deciso di godere dell'offerta della Notte Bianca: musica open air, nelle piazze e nei vicoli del centro e della Città Vecchia; concerti nei bar, nei ristoranti, nei negozi, aperti fino a notte fonda; mostre ed esposizioni con ingresso gratuito; conferenze, show, spettacoli per i più piccoli e specialità gastronomiche da tutto il mondo.

Il culmine è stato raggiunto con il concerto - rigorosamente gratuito - dei 77 Bombay Street, il gruppo elvetico di fama internazionale che ha infiammato la piazza Grande, già calda grazie alla raffica di esibizioni dei gruppi vincitori del concorso Music Club di Radio Ticino, dei Laralba e delle Pull N Way. A seguire, per far ballare tutti, gli Sgaffy.

Ore piccole grazie ai Festival Magic Blues, Verzasca Country e al PalaCinema si sono fatte anche nelle altre piazze trattenendo in città fino alla fine della manifestazione migliaia di persone.

Soddisfatti anche i responsabili dei 53 negozi e dei 35 locali pubblici che hanno aderito, quest’anno, all’evento. Letteralmente presi d’assalto anche i musei cittadini. Non solo: questa edizione ha registrato un’affluenza particolarmente alta di famiglie, il cui programma – organizzato dal Gruppo genitori – ha animato in particolare il Castello Visconteo e il Palacinema.

Foto Garbani