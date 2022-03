PS e UDC sono in difficoltà, lo rivelano le elezioni cantonali

BERNA - I socialisti hanno recentemente perso un numero elevato di seggi nelle elezioni cantonali. Per la co-presidente del partito Mattea Meyer ciò non è ancora un motivo di preoccupazione. Per il politologo Michael Hermann, le elezioni di Berna e Zurigo hanno portato alla luce i problemi non solo del PS, ma anche dell'UDC.

La progressione dei Verdi non è stata brillante come nel 2019, quando alle elezioni nazionali guadagnarono ben 6,1 punti, ha affermato Hermann in un'intervista pubblicata dai giornali del gruppo CH Media in edicola oggi.

Gli ecologisti, come partner del PS a sinistra, non hanno inoltre compensato completamente le perdite dei socialisti. Questo dovrebbe preoccupare la direzione di quest'ultimo partito: le ragioni dei loro scarsi risultati «sono profonde».

Le forze che appartenevano all'ala moderata hanno in gran parte abbandonato il partito. I co-presidenti Cédric Wermuth e Mattea Meyer incarnano perfettamente la formazione attuale: a differenza di altre socialdemocrazie in Europa, il Partito socialista svizzero è saldamente ancorato a sinistra.

Meyer, benché ammetta che la perdita di seggi è dolorosa, vuole però guardare avanti, e si dice ottimista. Il PS ha impedito da solo l'abolizione della tassa di bollo, ha affermato in un'intervista al "Blick".

Sull'altra estremità dello scacchiere politico, anche l'UDC sta perdendo seggi. Per Hermann ciò è dovuto al fatto che per molte persone di simpatia borghese l'Unione democratica di centro non può essere presa in considerazione per via della sua dura retorica di opposizione.

Al partito manca inoltre un tema con cui possa suscitare emozioni al di fuori del suo elettorato. Con la sua rigida interpretazione della neutralità e la sua comprensione di Putin, l'UDC non è del resto nemmeno in grado di convincere pienamente la sua stessa base, conclude Hermann.