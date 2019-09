Giochi in denaro, un centinaio di siti esteri verranno presto bloccati

BERNA - La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e la Commissione delle lotterie e scommesse (Comlot) hanno pubblicato oggi gli elenchi dei siti web stranieri che offrono illegalmente giochi in denaro in Svizzera. L'elenco comprende un centinaio di nomi di dominio che i fornitori di servizi di telecomunicazione dovranno bloccare.

Il blocco generalizzato degli accessi a pagine internet illegali all'estero è stato introdotto con la nuova Legge federale sui giochi in denaro approvata in votazione nel giugno dello scorso anno. La nuova legislazione consente invece alle case da gioco con sede in Svizzera di proporre, dopo aver ottenuto un'autorizzazione, un'offerta online con tanto di poker, black jack e roulette.

Quando il blocco sarà effettivamente in vigore - al momento siti in questione come bet365.com e interwetten.com sono ancora raggiungibili - chi tenterà di raggiungere portali di giochi d'azzardo basati all'estero sarà dirottato su una pagina che informa a proposito dell'illegalità del servizio nella Confederazione.

Le decisioni generali di blocco sono state pubblicate oggi nel Foglio federale. Possono essere impugnate entro 30 giorni rispettivamente davanti alla CFCG o alla Comlot