Il ristorante zurighese che infastidisce KFC

ZURIGO - A Zurigo c'è un ristorante, ZFC, che ha attirato l'attenzione della catena statunitense Kentucky Fried Chicken, famosa in tutto il mondo per il suo pollo fritto.

Il nome e il logo del ristornate sarebbero infatti troppo simili a quelli del KFC, così come alcuni nomi dei piatti serviti dal ristorante zurighese, stando a quanto riporta l'Aargauer Zeitung.

Tuttavia il proprietario non ci sta, e si difende dalle accuse: il nome ZFC sta per Zürich Fried Chicken, ed è dunque un richiamo alla città. E il logo giallo e rosso non ha alcuna somiglianza con le lettere rosse e bianche della catena statunitense.

Ma KFC ha avvisato il proprietario che se non verranno apportati alcuni cambiamenti verrà intrapresa un'azione legale. Una "minaccia" alla quale il ristorante zurighese è pronto: «Se necessario, lotterò per i prossimi dieci anni». L'uomo ha registrato il marchio presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale.