BERNA - La catena di magazzini Müller richiama il sacco con un cagnolino di peluche "Chi Chi Love Swap Fashion" a causa del pericolo di soffocamento. I lustrini potrebbero infatti staccarsi dal sacco e i bambini potrebbero inghiottirli.

Il prodotto in questione, fabbricato da Simba Toys, non deve più essere utilizzato, si legge in una nota. L'articolo può essere restituito in una filiale del gruppo Müller. Per ottenere il rimborso non è necessario presentare una prova d'acquisto.