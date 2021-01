Milupa richiama il müesli per bambini

BERNA - Per motivi precauzionali Milupa richiama i prodotti "Milupa Kindermüsli Früchte" e "Milupa Kindermüsli Bircher". Non è da escludere che ci siano resti di peduncoli di mele in alcune confezioni nella mistura per bambini di fiocchi, cereali e frutta.

Una nota odierna dell'azienda precisa che si tratta delle suddette varietà con data di scadenza rispettivamente al 28.12.2021 e 16.01.2022. Sono disponibili nei negozi al dettaglio di Coop, Migros, Müller, Brack, nelle farmacie e nelle drogherie.

Nell'avvertimento, lanciato in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), si chiede ai genitori di non più usare i prodotti in questione, indicati per bambini da 1 a 3 anni.

Milupa provvederà alla sostituzione o al rimborso. Basta contattare il Milupa Baby Club al numero 0800 55 06 09, oppure di restituire il prodotto nel luogo in cui è stato acquistato.