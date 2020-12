Il Covid spinge la voglia di una casa propria

ZURIGO - Sulla scia del coronavirus gli svizzeri ambiscono sempre di più a diventare proprietari di una casa unifamiliare: i prezzi degli oggetti proposti tramite inserzioni sono aumentati ancora marcatamente in novembre, salendo dell'1,7% rispetto a ottobre. Sull'arco di un anno la progressione è del 6,7%.

Stando a un'analisi del portale web immobiliare ImmoScout24 anche gli appartamenti in proprietà rimangono ambiti, mostrando una crescita annua dei prezzi del 4,4%: in novembre però si è assistito a un calo (-0,8%), il primo da diversi mesi a questa parte.

Nel comparto degli alloggi in affitto si assiste pure a una flessione mensile (-0,6%) e a una progressione annua (+0,2%), però assai attenuata. Il Ticino peraltro si smarca, presentando un aumento mensile dell'1,4%, mentre la Svizzera orientale - comprendente i Grigioni - si situa pressoché nella media (-0,7%).

L'evoluzione in atto non stupisce gli autori della ricerca. «Uno dei motivi è probabilmente uno spostamento della domanda in seguito alla pandemia», spiega Martin Waeber, direttore di ImmoScout24, citato in un comunicato odierno. «Molte persone sono alla ricerca di più spazio abitativo, di un cambiamento di prospettiva e di più sicurezza: vorrebbero realizzare questo cambio di passo accedendo alla proprietà di una casa».

«L'offerta di immobili può difficilmente tenere il passo con questo assalto», prosegue Waeber. «Allo stesso momento vi sono quasi 70'000 appartamenti sfitti e la minore immigrazione rallenta la domanda complessiva di alloggi». Secondo lo specialista l'aumento dei prezzi delle case accompagnato dalla stagnazione degli affitti sarà un fenomeno che proseguirà nei prossimi mesi.

Chi vuole accedere alla proprietà farà comunque bene a munirsi dei necessari mezzi finanziari: i prezzi al metro quadrato si sono attestati in novembre a 6718 franchi (case) e 7417 franchi (appartamenti). Da parte sua il metro quadrato in affitto costa (all'anno) 258 franchi.