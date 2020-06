Swiss offre garanzia sui voli di ritorno in Europa

ZURIGO - Swiss offre ora ai suoi passeggeri una garanzia sui voli di ritorno, che vale per tutte le rotte europee. L'obiettivo è assicurare alla clientela una maggiore sicurezza durante il periodo di crisi del coronavirus, afferma la compagnia area in un comunicato odierno.

La garanzia si applica a tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla classe di viaggio e dalla tariffa prenotata. In caso di emergenza i clienti saranno riportati in Svizzera - o eventualmente in Germania o in Austria - con velivoli del gruppo Lufthansa, a cui fa capo Swiss.