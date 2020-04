Produzione e import, prezzi in calo a marzo

NEUCHATEL - L’indice totale dei prezzi alla produzione e all’importazione è diminuito, a marzo, dello 0,3% rispetto al mese precedente, portandosi a 99,4 punti (dicembre 2015 = 100).

Il calo, secondo quanto emerge dai risultati dell'Ufficio federale di statistica (Ust), è dovuto in primis alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi. Rispetto a marzo 2019, il livello dei prezzi dell’offerta totale dei prodotti indigeni e importati è diminuito del 2,7%.

In diminuzione, secondo il rilevamento dell'Ust, anche i prezzi di prodotti alimentari nonché di autoveicoli e parti per autoveicoli. Per contro, i prezzi dei rottami di ferro sono aumentati.

Rispetto a febbraio 2020, anche l’indice dei prezzi all’importazione ha registrato prezzi più bassi soprattutto per i prodotti petroliferi. Sono stati registrati prezzi in calo anche per petrolio greggio e gas naturale, abbigliamento, metalli e semilavorati in metallo, prodotti alimentari, tessili, altri mezzi di trasporto, elementi per autoveicoli e accessori come pure per articoli da viaggio, di pelletteria e di selleria. Sono invece rincarati i frutti a semi e a nocciolo.