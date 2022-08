Schianto mortale per un base jumper

L'uomo, un turista brasiliano, si è schiantato al suolo in una zona chiamata "Chammsässli" dopo essersi trovato in difficoltà nel volo verso Walenstadt, località in cui avrebbe dovuto atterrare.



Il medico della REGA, chiamato d'urgenza sul posto da altri appassionati dello sport estremo che hanno assistito allo schianto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.