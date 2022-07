Incidenti nel fine settimana, sei feriti

L'ultimo incidente, in ordine di tempo, si è verificato sulla strada del passo del San Gottardo: un 67enne era alla guida di una vettura con targhe svittesi quando ha tamponato il veicolo che lo precedeva, che aveva rallentato a causa del traffico. Sia il 67enne che il 43enne al volante della seconda vettura sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati portati in ospedale con un elicottero della Rega.