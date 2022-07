Sei mesi senz'acqua

Mentre non è ancora stato stabilito il motivo della contaminazione delle acque, i coinquilini fanno sentire la loro voce affermando che fino ad ora non è stata effettuata alcuna riduzione sull'affitto. «L'amministrazione sostiene che non si tratta di un'emergenza e che quindi non abbiamo alcuna pretesa». «Molte persone hanno problemi di salute. Sono stato più volte dal dottore per infezioni batteriche. Alcuni hanno anche i capelli scoloriti». C'è chi inoltre, per aggirare il problema, fa la doccia unicamente in palestra. «Non veniamo presi sul serio da sei mesi».